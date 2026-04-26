Происшествия

Двое сотрудников пострадали при работах с кислотой на МАЭК

МАЭК, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 13:20 Фото: maek.kz
В Актау на предприятии МАЭК двое сотрудников получили ожоги при разбрызгивании соляной кислоты во время работ. Пострадавших доставили в областную больницу, степень тяжести травм уточняется, сообщает Zakon.kz.

На предприятии ТОО "МАЭК" произошел несчастный случай на производстве. При завершении перекачки соляной кислоты произошло разбрызгивание раствора, в результате чего пострадали двое работников. Информацию подтвердили в Департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области, передает Lada.kz.

Инцидент произошел 23 апреля около 10:30 в цехе №1 ЗПДиПТВС. По предварительным данным, сотрудники проводили кислотную промывку конденсатора основного ГТПИ-3. Раствор подавался через шланг с использованием насоса.

После завершения работ и отключения оборудования при снятии шланга произошел выброс раствора. Брызги попали в область лица и глаз работников.

Пострадавших оперативно доставили в Мангистаускую областную больницу. Им оказывают медицинскую помощь.

"О данном несчастном случае работодателем в установленном порядке сообщено в Департамент государственной инспекции труда. В настоящее время ожидается получение медицинского заключения о степени тяжести полученных травм. В случае установления признаков тяжелого или группового несчастного случая расследование будет проводиться в форме специального расследования с участием государственного инспектора труда", – сообщил Бауржан Кемалов, и. о. руководителя Департамента государственной инспекции труда Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что на МАЭК построят парогазовую установку за 108 млрд тенге.

Мухит Турсынали
