Кислота разлилась на железной дороге в Акмолинской области

Розлив соляной кислоты из цистерны 26 мая произошел на железной дороге в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС Акмолинской области, происшествие произошло на станции Сарыоба Аршалынского района.

"Произошел розлив соляной кислоты из одной из цистерн грузового состава. Утечка происходила из образовавшейся трещины. Незамедлительно был развернут областной и районный штаб. Цистерна с опасным грузом отбуксирована от основного состава", – говорится в сообщении.





Отмечается, что спасатели ДЧС Астаны устранили течь. В ведомстве заверили, что на данный момент опасности жизни и здоровью людей нет. Ситуация находится под контролем ДЧС региона.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подземная цистерна с газом 11 апреля взорвалась на заправочной станции в Актюбинской области.