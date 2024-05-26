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Кислота разлилась на железной дороге в Акмолинской области

Розлив кислоты произошел на железной дороге в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 20:25 Фото: ДЧС Акмолинской области
Розлив соляной кислоты из цистерны 26 мая произошел на железной дороге в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС Акмолинской области, происшествие произошло на станции Сарыоба Аршалынского района.

"Произошел розлив соляной кислоты из одной из цистерн грузового состава. Утечка происходила из образовавшейся трещины. Незамедлительно был развернут областной и районный штаб. Цистерна с опасным грузом отбуксирована от основного состава", – говорится в сообщении.


Отмечается, что спасатели ДЧС Астаны устранили течь. В ведомстве заверили, что на данный момент опасности жизни и здоровью людей нет. Ситуация находится под контролем ДЧС региона.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подземная цистерна с газом 11 апреля взорвалась на заправочной станции в Актюбинской области. 

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