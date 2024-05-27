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Течь на аварийной цистерне с соляной кислотой устранили акмолинские спасатели

цистерну с кислотой отбуксировали, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 01:57 Фото: скриншот видео
27 мая спасатели Акмолинской области устранили течь и отбуксировали на безопасное расстояние аварийную цистерну с соляной кислотой, сообщает Zakon.kz.

25 мая на станции Сарыоба Аршалынского района произошел розлив соляной кислоты с одной из цистерн грузового состава из-за образовавшейся трещины диаметром в полтора сантиметра.

"27 мая при перекачке содержимого цистерны грузоперевозчиками, произошла повторная утечка соляной кислоты. Течь была устранена сотрудниками ДЧС г. Астаны. На данный момент цистерна отбуксирована на безопасное расстояние от села и близлежащего крестьянского хозяйства, где накануне эвакуировали трёх рабочих", – говорится в сообщении.

Сотрудниками СЭС, местных исполнительных органов и органов гражданской защиты проводится дегазация в месте розлива. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.

"Ситуация находится на контроле развернутого оперативного штаба на месте произошедшей аварии", – рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.

Ранее сообщалось, что кислота разлилась на железной дороге в Акмолинской области.

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