До конца недели: Бектенов поставил жесткие сроки на оценку ущерба от паводков
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 28 мая поручил акимам и Министерству промышленности и строительства в кратчайшие сроки завершить оценку ущерба от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава правительства отметил, что в некоторых регионах оценка нанесенного ущерба проводится медленно, особенно в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
"Поручаю акимам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан. Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно", – сказал Олжас Бектенов.
Контроль за ситуацией он возложил на своего заместителя Каната Бозумбаева.
27 мая оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил, что затопления все еще угрожают ряду населенных пунктов в пригороде Атырау.
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