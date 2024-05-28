До конца недели: Бектенов поставил жесткие сроки на оценку ущерба от паводков

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 28 мая поручил акимам и Министерству промышленности и строительства в кратчайшие сроки завершить оценку ущерба от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в некоторых регионах оценка нанесенного ущерба проводится медленно, особенно в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

"Поручаю акимам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан. Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно", – сказал Олжас Бектенов.

Контроль за ситуацией он возложил на своего заместителя Каната Бозумбаева.

27 мая оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил, что затопления все еще угрожают ряду населенных пунктов в пригороде Атырау.

