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События

Краснокнижного хищника впервые заметили в новом ущелье Иле-Алатау

Краснокнижную рысь впервые заметили в новом ущелье Иле-Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 18:59 Фото: magnific.com
На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка фотоловушки зафиксировали туркестанскую рысь (Lynx lynx isabellinus), занесенную в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в нацпарке, редкий хищник попал в объективы камер не только в месте постоянного мониторинга, но и в другом ущелье, где ранее этот вид никогда не регистрировался.

По данным специалистов, видеозаписи подтверждают активное перемещение животного и позволяют изучить особенности его территориального поведения.

В настоящее время ученые анализируют полученные материалы, чтобы идентифицировать отдельных особей, определить маршруты их передвижения и уточнить ареал обитания. Работа по охране и мониторингу редких видов на территории Иле-Алатауского национального парка продолжается.

Туркестанская (центральноазиатская) рысь обитает в горных системах Средней и Центральной Азии. В Казахстане она населяет Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай и Саур. Эти редкие хищники живут в лесных и субальпийских поясах на высотах от 1200 до 3500 м над уровнем моря.

Ранее редкие лесные кошки попали на видео в казахстанском лесу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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