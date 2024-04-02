Как получить справку о наличии или отсутствии судимости

Простые действия для получения справки о наличии либо отсутствии судимости доступно указали в коротком познавательном видео и рекомендациях Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Telegram-канала Генпрокуратуры, справка о наличии либо отсутствии судимости необходима гражданам страны для предъявления по месту требования, а также для оформления визы при выезде за границу, получения вида на жительство, решения возможности либо невозможности приема в гражданство Республики Казахстан, восстановления в нем либо выхода из него.

Итак, для получения справки необходимо:

Первое. Зайти на портал egov.kz либо в мобильное приложение eGov mobile.

Второе. Подписать свой запрос с помощью ЭЦП либо одноразового пароля, который придет на ваш номер телефона.

Третье. Дождаться справку, которая будет доступна в личном кабинете.

Срок оказания государственной услуги составляет от 10 минут до пяти рабочих дней. Также получение справки в электронном виде доступно и с помощью Telegram-бота "EgovKzBot".

Помимо этого ведомство напоминает, что на портале egov.kz можно подать заявку на получение справки о наличии либо отсутствии судимости с апостилем для выезда за границу по принципу "одного заявления" в бумажном виде.

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