Где в Казахстане чаще сбегают от семейных агрессоров

В 2023 году в кризисные центры Казахстана обратились более 4 тыс. жертв домашнего насилия. Больше всего – в Астане, сообщает Zakon.kz.

Офис уполномоченного по правам человека в РК выпустил специальный доклад "О противодействии семейно-бытовому насилию". Согласно ему, в 2023 году кризисными центрами охвачено свыше 4 тыс. человек, из которых более 3 тыс. получили медицинскую помощь и около 1 тыс. были трудоустроены и получили документы.

"Количество лиц, обратившихся в 2023 году за помощью в кризисные центры, составило 4386. Больше всего обратившихся за помощью за указанный период в Астане – 510, Алматы – 410, Шымкенте – 358 и Кызылординской области – 331. Меньше всего обратились в кризисные центры Восточно-Казахстанской области – 90, Мангистауской области – 60 и Северо-Казахстанской области – 31", – указано в докладе.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, сопоставляя количество случаев бытового насилия и количество людей, получивших специальные социальные услуги, делает вывод о том, что подавляющая часть жертв не получает необходимой помощи.

"При том, что зачастую жертвы домашнего насилия не обращаются в правоохранительные органы, а значит не могут быть идентифицированы как пострадавшие и, как следствие, получить доступ к специальным социальным услугам", – отметил он.

Три основные проблемы в этом направлении:

работа с пострадавшими постфактум;

неразвитость в некоторых регионах сети кризисных центров;

недоступность месторасположения центров для большинства жертв насилия.

Речь в докладе идет не только о жертвах бытового насилия, но и ресоциализации правонарушителей.

"В настоящее время кризисные центры обслуживают только жертв бытового насилия. Работа с агрессорами – проведение с ними психокоррекционного курса – пока не решена законодательно, а неправительственные организации, занимающиеся этим вопросом, не финансируются по этому направлению", – указано в докладе.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, специальные социальные услуги жертвам бытового насилия по стране оказывают 46 кризисных центров, 15 из которых – государственные, 31 – негосударственные. В 2022 году количество таких центров составляло 42.

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