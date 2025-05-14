Очень сильная жара и дожди с грозами: в "Казгидромете" дали прогноз на 15 мая

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 15 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ожидается: сильная жара +35+38°С – днем в Алматинской, Карагандинской, в областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай, на западе Акмолинской, на юге Костанайской областей,

– днем в Алматинской, Карагандинской, в областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай, на западе Акмолинской, на юге Костанайской областей, очень сильная жара +40+43°С – в Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области,

– в Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области, очень сильная жара +40°С – днем на юге области Улытау и Карагандинской области. "Под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами. На юге, юго-востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере страны ожидается туман". РГП "Казгидромет" Также в Гидрометцентре проинформировали, что ожидается: высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, Актюбинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре Акмолинской области,

– в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, Актюбинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре Акмолинской области, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангистауской, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской области, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре, юге области Абай, на севере Алматинской области. Материал по теме В Астане – грозы, Алматы и Шымкент "плавятся" от жары: о погоде на 15-17 мая Ранее сообщалось, что майская жара до 44°С по Казахстану резко сменится дождями.

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