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Общество

Очень сильная жара и дожди с грозами: в "Казгидромете" дали прогноз на 15 мая

Очень сильная жара и дожди с грозами: в &quot;Казгидромете&quot; дали прогноз на 15 мая, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:57 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 15 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, ожидается:

  • сильная жара +35+38°С – днем в Алматинской, Карагандинской, в областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай, на западе Акмолинской, на юге Костанайской областей,
  • очень сильная жара +40+43°С – в Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области,
  • очень сильная жара +40°С – днем на юге области Улытау и Карагандинской области.
"Под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами. На юге, юго-востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере страны ожидается туман".РГП "Казгидромет"

Также в Гидрометцентре проинформировали, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, Актюбинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре Акмолинской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангистауской, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской области, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре, юге области Абай, на севере Алматинской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:57
В Астане – грозы, Алматы и Шымкент "плавятся" от жары: о погоде на 15-17 мая

Ранее сообщалось, что майская жара до 44°С по Казахстану резко сменится дождями.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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