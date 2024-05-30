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Законодательство РК

Сколько стоят абонементы для проезда по платным дорогам и как их оформить

Как оформить абонемент на проезд по платной дороге, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 10:34 Фото: КазАвтоЖол
Казахстанцы, часто передвигающиеся по платным дорогам, могут оформить абонементы. Как это сделать и сколько будет стоить, рассказали в "КазАвтоЖоле", сообщает Zakon.kz.

Абонементы на проезд по платным дорогам есть месячные и годовые.

"Главное условие – транспортное средство (ТС) должно быть зарегистрировано в районах, прилегающих к платному участку (район регистрации ТС берется из базы данных МВД РК) и не иметь задолженности за проезд", – сообщили в "КазАвтоЖоле" 30 мая.

Сколько стоят абонементы

1. Абонементы на один месяц (30 календарных дней):

  • Для легковых – не предусмотрено.
  • Для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 2 МРП (7384 тенге).
  • Для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 4 МРП (14 768 тенге).
  • Для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 6 МРП (22 152 тенге).
  • Для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 т. – 8 МРП (29 536 тенге).
  • Для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т., в том числе с прицепами, седельные тягачи – 10 МРП (36 920 тенге).

2. Абонементы на один год (365 календарных дней):

  • Для легковых – 1 МРП (3692 тенге).
  • Для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 20 МРП (73 840 тенге).
  • Для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 40 МРП (147 680 тенге).
  • Для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 60 МРП (221 520 тенге).
  • Для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 т. – 80 МРП (295 360 тенге).
  • Для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т., в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП (369 200 тенге).

Как оформить абонемент

1. Через контакт-центр 1403

– пополнить номер автомобиля в соответствии со стоимостью абонемента и обратиться в контакт центр для подключения услуги.

2. Через сайт kaztoll.kz

– Зарегистрироваться на сайте kaztoll.kz;

– добавить свое транспортное средство;

– выбрать раздел "Оформить абонемент" и отметить необходимый вид абонемента (месячный, годовой).

3. На пунктах взимания платы (ПВП) или в центрах по работе с клиентами (ЦРК):

– Обратиться к операторам на ПВП или ЦРК.

– Произвести оплату абонемента удобным способом (картой, наличными или через интернет-банкинг).

29 мая 2024 года мы рассказывали, кто может бесплатно пользоваться платными дорогами в Казахстане.

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