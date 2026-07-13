До 432,5 тыс. тенге в год: сколько стоят абонементы на платные дороги Казахстана

Водителям Казахстана подробно рассказали о том, сколько стоят абонементы по платным дорогам, сообщает Zakon.kz.

Так, водители могут приобрести месячные и годовые абонементы для проезда по платным автомагистралям.

Главным критерием для оформления является регистрация транспортного средства в районе, граничащем с платным участком (согласно официальной базе данных МВД РК). Также обязательным условием является полное отсутствие задолженностей за предыдущие поездки.

Заявку на абонементы, уточнила национальная компания "КазАвтоЖол", можно подать онлайн или обратиться в центр по работе с клиентами, пункт взимания платы.

Сколько стоят абонементы

Абонементы на один месяц (30 календарных дней):

для легковых автомобилей – не предусмотрено;

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 2,5 т – для дорог I категории – 2 МРП (8 650 тенге), для дорог II и III категорий – 1 МРП (4 325 тенге);

для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 5,5 т – для дорог I категории – 4 МРП (17 300 тенге), для дорог II и III категорий – 2 МРП (8 650 тенге);

для автобусов свыше 32 мест и автопоездов с грузоподъемностью до 10 т – для дорог I категории – 6 МРП (25 950 тенге), для дорог II и III категорий – 3 МРП (12 975 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 10 т до 15 т для дорог I категории – 8 МРП (34 600 тенге), для дорог II и III категорий – 4 МРП (17 300 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 15 т, включая прицепы и седельные тягачи – для дорог I категории – 10 МРП (43 250 тенге), для дорог II и III категорий – 5 МРП (21625 тенге).

Абонементы на один год (365 календарных дней):

для легковых автомобилей – 1 МРП (4 325 тенге);

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 2,5 т – для дорог I категории – 20 МРП (86 500 тенге), для дорог II и III категорий – 12 МРП (51 900 тенге);

для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 5,5 т – для дорог I категории – 40 МРП (173 000 тенге), для дорог II и III категорий – 24 МРП (103 800 тенге);

для автобусов свыше 32 мест и автопоездов с грузоподъемностью до 10 т – для дорог I категории – 60 МРП (259 500 тенге), для дорог II и III категорий – 36 МРП (155 700 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 10 т до 15 т – для дорог I категории – 80 МРП (346 000 тенге), для дорог II и III категорий – 48 МРП (207 600 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 15 т, включая прицепы и седельные тягачи – для дорог I категории – 100 МРП (432 500 тенге), для дорог II и III категорий – 60 МРП (259 500 тенге).

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