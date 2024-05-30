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За что жители Астаны смогут получить кофе бесплатно

За что жители Астаны смогут получить кофе бесплатно, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:47 Фото: unsplash
В Астане проходит необычная акция – жители столицы смогут обменять собранный мусор на кофе. Об этом 30 мая 2024 года рассказали в акимате города, сообщает Zakon.kz.

Акция называется "Собери бутылки – получи кофе" и проводится акиматом района Сарыарка. Она проходит в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка".

По словам и. о. руководителя отдела аппарата акима района Сарыарка Дамира Хисматуллина, акцию проводят, чтобы вовлечь как можно большее количество людей в процесс раздельного сбора мусора и дальнейшей переработки бутылок.

"Главной целью проводимой акции "Собери бутылки – получи кофе" является освещение вопроса переработки пластмассовых, жестяных и стеклянных изделий, в данном случае бутылок, а также вовлечение населения в участие в процесс раздельного сбора и дальнейшей переработки бутылок. В рамках акции принимаются пластмассовые, жестяные и стеклянные бутылки, для каждого вида определено свое количество. Так, для обмена на кофе нужно 50 пластмассовых, 30 жестяных или 15 стеклянных бутылок. Обмен на кофе – это такое символическое поощрение, чтобы заинтересовать людей", – рассказал он.

После сдачи бутылок астанчане получат сертификат с наименованием кафе, где можно получить напиток.

В рамках масштабной экоакции ведется работа по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведется работа по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок.

За что жители Астаны смогут получить кофе бесплатно, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:47

Фото: Telegram/astana_newss

23 марта 2024 года сообщалось, что в Астане началась масштабная санитарная очистка. В акимате тогда уточняли, что с помощью специальной техники проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег.

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