В Шымкенте с 1 июня на двух улицах ограничат дорожное движение
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте с 1 июня на улицах Володарского и Рашидова запланировано временное ограничение дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
Как передает Telegram-канал OTYRAR, это связано с продолжением строительства транспортной развязки по пр. Конаева.
Фото: Telegram/OTYRAR
"В рамках проекта открыто движение транспорта на участках улиц Туркестанская, Айтеке би и Тәуелсіздік", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что в Шымкенте осужден руководитель противочумной станции, а главный бухгалтер поликлиники присвоил более 29 млн тенге.
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