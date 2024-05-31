В Шымкенте с 1 июня на двух улицах ограничат дорожное движение

Фото: Zakon.kz

В Шымкенте с 1 июня на улицах Володарского и Рашидова запланировано временное ограничение дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: