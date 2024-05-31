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В Шымкенте с 1 июня на двух улицах ограничат дорожное движение

Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 08:53 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте с 1 июня на улицах Володарского и Рашидова запланировано временное ограничение дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал OTYRAR, это связано с продолжением строительства транспортной развязки по пр. Конаева.

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 08:53

Фото: Telegram/OTYRAR

"В рамках проекта открыто движение транспорта на участках улиц Туркестанская, Айтеке би и Тәуелсіздік", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Шымкенте осужден руководитель противочумной станции, а главный бухгалтер поликлиники присвоил более 29 млн тенге.

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