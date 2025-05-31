Какие выплаты получают жертвы политических репрессий в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о мерах соцподдержки жертв политических репрессий. Сегодня, 31 мая, в стране вспоминают тех, кто остался на трагических страницах истории, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства, с 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплатили 23,6 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В 2025 году на эти цели предусмотрено более 2,7 млрд тенге.

"За период с 2003 по 2024 год единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 4,7 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2949 тенге (3/4 МРП) до 393 200 тенге (100 МРП). На 2025 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 1,2 млрд тенге", – сообщил директор Департамента социальной помощи МТСЗН РК Аскар Аймагамбетов.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат ежемесячно выплачивают специальное государственное пособие (далее – СГП) в размере 1,23 месячного расчетного показателя (в 2025 году – 4 837 тенге).

"За период с 2005 года по 2024 год из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 18,8 млрд тенге. На выплату СГП в 2025 году запланировано 1,5 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2025 года составила 26 807 человека", – говорится в информации Минтруда и соцзащиты населения РК.

Директор департамента добавил, что реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

первоочередную установку телефонов;

первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Вместе с тем местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

В 2024 году за счет средств местных бюджетов оказана единовременная материальная помощь на сумму 223,8 млн тенге.

Известно, что в результате политики по выявлению "врагов народа" в период с 1921 по 1954 год в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек. К 25 тысячам из них применили высшую меру наказания – расстрел.

Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-1933 годах. На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в них сослали более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру. В 1930-1940 годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.

В День памяти жертв политических репрессий и голода, который отмечается в стране сегодня, 31 мая 2025 года, Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориалу и почтил павших минутой молчания.

После церемонии глава государства обратился к казахстанцам с речью, в которой призвал устранять "белые пятна" истории, отметив, что в этом заключается священный долг перед прошлыми и будущими поколениями.

Также глава государства отметил, что прочтение истории не должно находиться под влиянием политического момента, и обратился к молодежи. После глава страны осмотрел экспозиции музейно-мемориального комплекса АЛЖИР.