Полиция Кызылорды обратилась к горожанам
Они состоятся 31 мая 2024 года в рамках проводимого республиканского оперативно-тактического учения "Найза-Антитеррор 2024" под эгидой антитеррористического центра, говорится в сообщении.
По сценарию учения, развернут областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, принимаются необходимые меры по ликвидации террористической угрозы, выявляются причины произошедшего.
Правоохранительными органами принимаются необходимые меры по пресечению преступной акции, уничтожению и нейтрализации учебных террористов.
По замыслу проводимых учебных мероприятий, виновные в создавшейся ситуации будут определены и понесут ответственность в соответствии с законодательством, пострадавших нет (либо: пострадавшим оказывается /будет оказана соответствующая помощь), средства коммуникации на месте происшествия функционируют в штатном режиме.
Областным оперативным штабом проводится проверка готовности задействованных государственных органов по оперативному реагированию на возможные акты терроризма.
Также в девяти регионах Казахстана состоится Республиканское командно-штабное учение "Жер-2024".