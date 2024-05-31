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Полиция Кызылорды обратилась к горожанам

Полиция Кызылорды обратилась к горожанам, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:55 Фото: КНБ РК
Департамент полиции Кызылорды известил жителей о том, что на территории города проводятся антитеррористические учения, передает Zakon.kz.

Они состоятся 31 мая 2024 года в рамках проводимого республиканского оперативно-тактического учения "Найза-Антитеррор 2024" под эгидой антитеррористического центра, говорится в сообщении.

По сценарию учения, развернут областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, принимаются необходимые меры по ликвидации террористической угрозы, выявляются причины произошедшего.

Правоохранительными органами принимаются необходимые меры по пресечению преступной акции, уничтожению и нейтрализации учебных террористов.

По замыслу проводимых учебных мероприятий, виновные в создавшейся ситуации будут определены и понесут ответственность в соответствии с законодательством, пострадавших нет (либо: пострадавшим оказывается /будет оказана соответствующая помощь), средства коммуникации на месте происшествия функционируют в штатном режиме.

Областным оперативным штабом проводится проверка готовности задействованных государственных органов по оперативному реагированию на возможные акты терроризма.

Также в девяти регионах Казахстана состоится Республиканское командно-штабное учение "Жер-2024".

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Кызылорда Кызылординская область 2024 год Антитеррористические операции Полиция Учения
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