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Саранча атакует: в двух областях Казахстана готовятся к масштабной борьбе

Саранча атакует: в двух областях Казахстана готовятся к масштабной борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:13 Фото: unsplash
Текущую ситуацию по борьбе с насекомыми-вредителями обсудили в правительстве 1 июня 2024 года на третьем заседании республиканского оперативного штаба по координации защитных мероприятий против саранчи. Председательствовал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, сообщает Zakon.kz.

Для старта масштабной обработки земель в регионах с наибольшими прогнозируемыми объемами распространения саранчи уже наготове техника и необходимый запас пестицидов, массово привлекаются временные работники.

Саранча атакует: в двух областях Казахстана готовятся к масштабной борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:13

Фото: primeminister.kz

"Самые большие размеры площадей, подлежащих обработке от саранчи, располагаются в Актюбинской (784,4 тыс. га) и Костанайской (775,6 тыс. га) областях. По данным акиматов, именно сейчас в южных районах этих областей наступает фаза активного отрождения личинок итальянского пруса. Однако в регионах к этому готовы. Например, в Костанайской области обработку будут проводить в 15 районах из 17. Для этого задействуют 72 единицы техники. Мониторинговые мероприятия для определения точных мест отрождения запланированы на территории почти 5 млн га. В этих работах будут задействованы 129 обследователей. Кроме того, в каждом сельском округе ведется набор и обучение временных работников для проведения химобработки. Уже привлечено 326 человек", – говорится в сообщении.

На 31 мая Туркестанская область провела обработку против личинок мароккской саранчи на площади 259,3 тыс. га. Это 95,5% от прогнозируемого объема. В Жамбылской области защитные мероприятия полностью завершены: обработано 9,8 тыс. га, или 100%.

Саранча атакует: в двух областях Казахстана готовятся к масштабной борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:13

Фото: primeminister.kz

Также сообщается, что начаты защитные мероприятия против итальянского пруса. Из 2,2 млн га обработано 144,1 тыс. га в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Жетысуской областях. В других регионах химобработка против итальянского пруса начнется по мере выявления мест отрождения личинок. Пестициды уже доставлены во все регионы в необходимом объеме.

Против азиатской саранчи к химической обработке приступили в Жетысуской области. Здесь уже обработано 200 га из 950 га.

Саранча атакует: в двух областях Казахстана готовятся к масштабной борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:13

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания Айдарбек Сапаров поручил региональным штабам ежедневно информировать территориальные подразделения Комитета госинспекции о текущем состоянии проводимых работ, местах, куда необходимо сразу перебрасывать дополнительную технику и задействовать как можно больше временных работников. В Туркестанской области провести дополнительную зачистку.

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Предупреждение от Минсельхоза: в трех регионах Казахстана ожидается нашествие саранчи
, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:13

Ранее сообщалось, что в трех регионах Казахстана ожидают нашествие саранчи в 2024 году. 23 мая в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК рассказали, как будут бороться с вредителями.

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