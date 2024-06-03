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О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 4-6 июня рассказали синоптики

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 4-6 июня рассказали синоптики, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 15:16 Фото: Zakon.kz/Анастасия Московчук
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz подробный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 4 по 6 июня 2024 года.

В Астане:

  • 4 июня – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью, 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +24+26°С;
  • 5 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13, днем +26+28°С;
  • 6 июня – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +25+27°С.

В Алматы:

  • 4 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +26+28°С;
  • 5 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +27+29°С;
  • 6 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16, днем +30+32°С.

В Шымкенте:

  • 4 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +30+32°С;
  • 5 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +32+34°С;
  • 6 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18, днем +35+37°С.

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