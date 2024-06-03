О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 4-6 июня рассказали синоптики

Фото: Zakon.kz/Анастасия Московчук

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz подробный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 4 по 6 июня 2024 года.

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