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В Восточном Казахстане продолжаются РКШУ "Жер-2024"

В Восточном Казахстане продолжаются , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 11:28 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Сегодня начался второй этап проведения республиканских командно-штабных учений (РКШУ) "Жер-2024". Продолжена отработка практических действий аварийно-спасательных формирований при ликвидации последствий разрушительного землетрясения, передает Zakon.kz.

Спасателями оказывается помощь оставшимся под завалами людям. Применяется альпинисткое снаряжение, кинологические расчеты, гидравлические инструменты и развернутый "Куб жизни". Травмированных встречают врачи Центра медицины катастроф и оказывают экстренную помощь, передает пресс-служба ДЧС ВКО.

Отработаны действия на химически опасном объекте в условиях разлива сильнодействующего ядовитого вещества.

В соответствии с планом взаимодействия в районах области, где произошли значительные разрушения, на помощь прибыли подразделения Национальной гвардии, воинские части Министерства обороны Республики Казахстан, силы и средства спасателей из областей Абай, Жетісу, Карагандинской области, которые проводят аварийно-спасательные и восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах.

В ходе учений в регионах, не подверженных землетрясению, одновременно отрабатываются вопросы по приему пострадавшего населения.

В развернутом оперативном штабе проведено заслушивание докладов руководителей оперативных групп, министерств, руководства акиматов областей и привлеченных ведомств по ситуации в условиях разрушительного землетрясения.

По итогам РКШУ был произведен полный разбор учения, дана оценка готовности аварийно-спасательных формирований, определены приоритетные направления дальнейшего совершенствования деятельности государственной системы гражданской защиты.

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