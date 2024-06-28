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Дожди с грозами обещают жителям Астаны и Алматы

Дожди с грозами обещают жителям Астаны и Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 29, 30 июня и 1 июля 2024 года в трех крупных городах страны. По данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди. В Шымкенте же осадков не прогнозируют, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 29 июня: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°.
  • 30 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.
  • 1 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.

Алматы

  • 29 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +24+26°, днем +31+33°.
  • 30 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +31+33°.
  • 1 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.

Шымкент

  • 29 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +33+35°.
  • 30 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.
  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +30+32°.

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды на конец июня и первый день июля по стране. Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке.

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