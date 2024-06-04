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Договор на получение компенсации для восстановления жилья заключили более 2 тысяч жителей Кульсары

Договор на получение компенсации для восстановления жилья заключили более 2 000 жителей Кульсары , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:03 Фото: акимат города Алматы
Всего договор на получение компенсации для восстановления жилья подписали 2087 человек, 1582 жителя уже получили компенсацию на свои счета, сообщает Zakon.kz.

В оперативном штабе Атырауской области привели пример, как один из жителей Кульсары, чей дом пострадал от паводка 5 апреля, получил компенсацию и приступил к подготовке к строительству нового жилья.

"Мой дом находился в воде около 13 дней. Стены потрескались и стали разрушаться. Вместе со всеми я также ждал результатов оценочной комиссии. Вчера ознакомился с итогами работы оценочной комиссии и технических экспертов по моему дому. Комиссия признала мой дом полностью непригодным для проживания и предложила за ущерб денежную компенсацию, сумма меня не разочаровала. Сегодня я подписываю договор, так как средства в размере 240 тыс. тенге за квадратный метр меня полностью устраивают. Я планирую снести свой старый дом, поднять фундамент и построить новый дом". Житель микрорайона Автодорожник Дайрабай Елдесбаев

Сейчас Дайрабай Елдесбаев проживает в арендуемом доме. Житель города Кульсары уже начал подготовку к строительству нового жилья.

Также в городе Кульсары продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. Подрядными организациями уже начаты работы по возведению стен домов. Сейчас на строительные работы привлечены 100 специалистов-строителей и 50 единиц техники.

Ранее стало известно, что для пострадавших от паводка в Актюбинской области построят свыше 600 домов.

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