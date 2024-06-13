Сколько жителей Кульсары подписали соглашение на получение компенсации на восстановление жилья

В городе Кульсары более 2500 жителей подписали соглашение на получение компенсации на восстановление жилья, передает Zakon.kz.

Из них 1931 житель уже получили компенсацию на свои счета, среди них для приобретения жилья – 996 человек, на ремонтно-восстановительные работы – 935, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

"Мы прожили год в микрорайоне Атырау. В апреле этого года наш дом был затоплен во время паводка. Наш дом был совсем новый, конечно, было жалко его. Но акимат выделил денежную компенсацию, которая покроет все наши расходы на ремонт дома. Мы заключили соглашение с акиматом, так как сумма нас устроила, через три дня компенсация уже поступила на мой счет. Мы уже приступили к ремонту нашего дома". Житель микрорайона Атырау города Кульсары Ескендир Измаганбетов

Также продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе, предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел. В строительстве домов задействованы местные компании.

Ранее стало известно, что в этом году в Кульсары будет реализовано три масштабных проекта.

