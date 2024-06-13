Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько жителей Кульсары подписали соглашение на получение компенсации на восстановление жилья

Сколько жителей Кульсары подписали соглашение на получение компенсации на восстановления жилья, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 10:28 Фото: akorda.kz
В городе Кульсары более 2500 жителей подписали соглашение на получение компенсации на восстановление жилья, передает Zakon.kz.

Из них 1931 житель уже получили компенсацию на свои счета, среди них для приобретения жилья – 996 человек, на ремонтно-восстановительные работы – 935, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

"Мы прожили год в микрорайоне Атырау. В апреле этого года наш дом был затоплен во время паводка. Наш дом был совсем новый, конечно, было жалко его. Но акимат выделил денежную компенсацию, которая покроет все наши расходы на ремонт дома. Мы заключили соглашение с акиматом, так как сумма нас устроила, через три дня компенсация уже поступила на мой счет. Мы уже приступили к ремонту нашего дома". Житель микрорайона Атырау города Кульсары Ескендир Измаганбетов

Также продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе, предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел. В строительстве домов задействованы местные компании.

Ранее стало известно, что в этом году в Кульсары будет реализовано три масштабных проекта.

Читайте также

Оборонный объект в Алматы 20 лет находился в управлении у частного лица
Оборонный объект в Алматы 20 лет находился в управлении у частного лица
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Как уволенным казахстанцам добиться соцвыплаты от государства
униформа для скорой помощи Астаны
Home Credit Bank передал 1750 комплектов летней униформы столичным сотрудникам "скорой"
Константин Вноровский
Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год Паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
штормовое предупреждение
Жара до +40, ливень и град ожидаются в ряде областей Казахстана в четверг
Хоста – королева малоуходного сада и фаворит ландшафтных дизайнеров: как посадить и как ухаживать
Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: