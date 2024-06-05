Казахстанцам напомнили важную деталь при планировании отпуска за границей
Фото: пресс-служба Минфина РК
Общая сумма задолженности жителей Астаны по налогам на собственность составляет более 3 млрд тенге, из которых основная доля приходится по налогу на транспорт – 2 млрд 780 млн тенге, имущество – 245 млн тенге. Об этом рассказали в столичном департаменте госдоходов, сообщает Zakon.kz.
В связи с образовавшейся задолженностью по налогам на имущество и транспорт ведомство обратилось к гражданам страны.
"В преддверии отпускного сезона ДГД рекомендует заранее убедиться в отсутствии налоговой задолженности во избежание недоразумений с выездом за пределы Казахстана. Законодательно предусмотрено, что в случае наличия задолженности судебные исполнители вправе наложить арест на имущество либо ограничения выезда гражданина Республики Казахстан за границу... ДГД призывает всех граждан к своевременному исполнению налоговых обязательств и погашению налоговой задолженности при ее наличии".Пресс-служба ДГД по Астане
В ведомстве уточнили, что сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно проверить:
- на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК,
- на портале электронного правительства egov.kz,
- в мобильном приложении eSalyq Azamat.
"При этом каждый может проверить себя в списке должников, временно ограниченных на выезд из страны, на сайте Министерства юстиции РК".Пресс-служба ДГД по Астане
Более подробнее о налогах граждане могут узнать по номеру 1414/3 либо в Instagram @astana_mkd_dgd_astana.
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