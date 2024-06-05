По маршруту "Лешкина тропа" в главном заповеднике Казахстана произошли изменения

Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" в Павлодарской области рассказал о подготовке к туристическому сезону, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что 3 июня занялись благоустройством туристского маршрута "Лешкина тропа".

Тропа проходит по сосновому бору, где перед взором открывается прекрасный пейзаж, чистый и ароматный воздух.

"Установлены указатели. Для отдыха предусмотрены столы со скамейками – все способствует комфортному туристскому походу. Все сказочные персонажи приведены в порядок", – говорится в описании к видео из резервата.

Также сказано, что побелен и покрашен памятник комсомольцу Степану Шайтанову в селе Садыкащи.

Резерват "Ертіс орманы" был создан в 2003 году для сохранения и восстановления соснового леса Прииртышья. Расположен в Щербактинском и Лебяжинском районах Павлодарской области.

Также 4 июня стало известно, что в резервате запретят вырубку деревьев до 2029 года.

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