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Законодательство РК

В двух городах РК 6 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В двух городах РК 6 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 02:15 Фото:Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в четверг, 6 июня, ожидаются Алматы, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее стало известно, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 6 июня 2024 года.

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