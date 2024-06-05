В двух городах РК 6 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото:Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в четверг, 6 июня, ожидаются Алматы, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

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