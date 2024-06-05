В двух городах РК 6 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Фото:Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в четверг, 6 июня, ожидаются Алматы, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее стало известно, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 6 июня 2024 года.
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