Водители такси могут лишиться заказов в Казахстане

В Казахстане водители такси, часто нарушающие скоростной режим, могут быть отстранены от работы. Об этом 6 июня 2024 года заявили Zakon.kz в пресс-службе Министерства транспорта.

Эти меры, уточнили специалисты, предусмотрены в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством транспорта, inDrive и "Яндекс Go"

Теперь на основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов.

"Также водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки технического состояния транспортного средства и использования ремней безопасности". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Меморандум, по данным ведомства, предусматривает поэтапное принятие операторами мобильных приложений мер по обеспечению соблюдения перевозчиками такси требований законодательства в сфере автомобильного транспорта.

"Также до конца второго квартала 2024 года планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных потребностях пользователей с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла". Пресс-служба Министерства транспорта РК

В середине мая председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров рассказал о переговорах с "Яндекс.Такси". Разговор шел о снижении высокой комиссии для водителей и пассажиров. По его словам, вопрос цены еще остается открытым. Жалобы продолжают поступать, но уже в меньшем количестве.