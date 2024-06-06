Водители такси могут лишиться заказов в Казахстане
Эти меры, уточнили специалисты, предусмотрены в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством транспорта, inDrive и "Яндекс Go"
Теперь на основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов.
"Также водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки технического состояния транспортного средства и использования ремней безопасности".Пресс-служба Министерства транспорта РК
Меморандум, по данным ведомства, предусматривает поэтапное принятие операторами мобильных приложений мер по обеспечению соблюдения перевозчиками такси требований законодательства в сфере автомобильного транспорта.
"Также до конца второго квартала 2024 года планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных потребностях пользователей с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла".Пресс-служба Министерства транспорта РК
В середине мая председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров рассказал о переговорах с "Яндекс.Такси". Разговор шел о снижении высокой комиссии для водителей и пассажиров. По его словам, вопрос цены еще остается открытым. Жалобы продолжают поступать, но уже в меньшем количестве.