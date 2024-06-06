Сенатор: В казахстанских школах количество обязательных предметов в 2,5 раза больше, чем в Японии и Канаде

Проблему перегруженности школьных программ и качества среднего образования поднял депутат Сената Алтынбек Нухулы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор рассказал, что в передовых по качеству образования странах, таких как Япония, Южная Корея, Финляндия и Канада, в 7-8 классах изучают от четырех до шести предметов, касающихся конкретных наук, в то время как в Казахстане преподают 15 предметов, а в девятых классах – даже 16. Кроме того, количество обязательных учебных предметов в Казахстане в 2,5 раза больше.



А такие учебные дисциплины, как химия, биология и география, в школах за рубежом объединены в одну дисциплину "Науки" и изучаются значительно меньше по времени. Несмотря на это, по итогам международных исследований PISA за последние 15 лет естественно-научная грамотность учащихся в этих странах остается высокой. И это свидетельствует о том, что качество преподавания важнее количества предметов.



"В Казахстане школьники получают слишком большой объем информации, учебники написаны научным, не всегда доступным для понимания школьников языком. В Великобритании же, наоборот, информация не объемная, темы ориентированы на практический опыт, соотносятся с ситуациями повседневной жизни. Большое внимание уделяется прагматической значимости получаемых знаний для учащихся в будущем, то есть дается образование, ориентированное на результат, формирование компетенций учащихся", – сказал депутат Алтынбек Нухулы.

В связи с этим он считает, что в Концепцию повышения качества среднего образования должны быть внесены соответствующие изменения.

Ранее стало известно, что казахстанских школьников будут обеспечивать бесплатными электронными учебниками.