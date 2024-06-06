Почему листва в Ботсаду Алматы поменяла цвет

Листья у растений в Главном ботаническом саду Алматы стали белыми и розовыми. Почему и как это произошло, 6 июня 2024 года рассказали специалисты, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации сада отмечено, что изменение цвета не является аномалией. Это обычное состояние актинидии коломикты – лиановидного кустарника с тонкими вьющимися ветвями.

Актинидия коломикта является ближайшей родственницей всем известного киви, ее даже называют северным киви. В естественной природе актинидия коломикта встречается на Дальнем Востоке, в Китае и Японии.

Особенность актинидии коломикты в постоянно меняющейся окраске листьев.

"В начале роста они бронзовые, затем зеленые, перед цветением концы у большинства листьев становятся ярко-белыми, а после отцветания – розоватыми, затем малиново-красными. В осенний период листья окрашиваются в розовые, желтые, светло-желтые или фиолетово-красные тона". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Также растение обладает вкусными и полезными плодами, которые представляют собой темно-зеленые продолговатые ягоды с продольными полосками.

21 мая 2024 года администрация сада рассказала о ситуации, связанной с реконструкцией оранжереи. По данным специалистов, положение критическое и они обращаются за помощью. Подробнее узнать, что произошло, можно по ссылке.