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Сильная жара и неустойчивая погода с градом ожидаются в Казахстане

Сильная жара и неустойчивая погода с градом ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 18:02 Фото: unsplash
О том, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 7 июня 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областях, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

"С прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, ожидаются дожди с грозами, на севере – град. Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, днем на юго-западе, юге – пыльная буря".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на севере, западе, юге Актюбинской, на западе, юге, в центре Улытауской области, на севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке Жетысуской области, на юге Костанайской, Карагандинской и Абайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

"В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге, севере Атырауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на востоке Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – заключили синоптики.

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Ранее пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала консультативный прогноз погоды по стране на июнь 2024 года. Каким будет первый месяц лета, можете узнать здесь.

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