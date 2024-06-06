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Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 19:58 Фото: pixabay
Какая погода ожидается с 7 по 9 июня в Астане, Алматы и Шымкенте редакции Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Астана

7 июня: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +24+26°C, ночью +15+17°C.

8 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха днем +26+28°C, ночью +15+17°C.

9 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 9-14, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью 18+20°C.

Алматы

7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +15+17°C.

8 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +32+34°C, ночью +14+16°C.

9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем +34+36°C, ночью +16+18°C.

Шымкент

7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, 8-13 м/с. Температура воздуха днем +32+34°C, ночью +16+18°C.

8 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха днем +35+37°C, ночью +18+20°C.

9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха днем +35+37°C, ночью +20+22°C.

Ранее о том, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 7 июня 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков РГП "Казгидромет".

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