Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

Фото: pixabay

Какая погода ожидается с 7 по 9 июня в Астане, Алматы и Шымкенте редакции Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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