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Законодательство РК

Акимат Алматы сделал заявление для покупателей недвижимости

Акимат Алматы сделал заявление для покупателей недвижимости, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 11:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
7 июня 2024 года пресc-служба акимата Алматы подробно рассказала, что нужно знать потребителям перед покупкой недвижимости. По последним данным, 96 исков на снос строительных объектов рассматривается городскими судами, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению акимата, с начала 2023 года в суды направлено 230 исков за нарушения требований законодательства и строительных норм. При этом 96 – с требованием полного или частичного сноса объектов.

Примечательно, что среди объектов, подлежащих сносу, имеются жилые комплексы (ЖК) и таунхаусы, по которым недобросовестные застройщики уже реализовали ряд квартир.

"Нередко застройщики пользуются тем, что согласно действующему законодательству для привлечения средств дольщиков жилым домам до трех этажей разрешение не требуется, что зачастую и способствует сомнительным сделкам на рынке первичной недвижимости".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Также отмечено, что продолжительность установленных правовыми нормами процедур проведения проверки и судебных разбирательств в данном случае позволяет недобросовестному застройщику реализовать определенное количество квартир и нежилых помещений в незаконном объекте.

Однако специалисты подчеркивают:

"Следует помнить: чтобы избежать потерь в сделках, на рынке недвижимости необходимо требовать у застройщика полный пакет разрешительных документов или получить достоверную информацию о наличии полного пакета разрешительных документов по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля: +7 705 89 66 000".

В случае, если потребитель все же приобрел недвижимость в незаконном объекте, в случае отказа застройщика в возврате средств ему следует обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по городу и правоохранительные органы.

В Управлении также разъяснили, почему ряд из этих объектов уже частично возведен и по какой причине строительство их не было остановлено на начальной стадии.

"На сегодняшний день органы архитектурно-строительного контроля лишены права беспрепятственного посещения объектов строительства. Внеплановые проверки регламентируются Предпринимательским кодексом и проводятся только на основании официальных обращений. Таким образом, чтобы зафиксировать факт незаконного строительства и принять меры к застройщику, требуется провести внеплановую проверку".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

После получения официального обращения следует продолжительный процесс сбора материалов и регистрации проверки в Управлении комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК. По итогам проверки в случае выявления нарушений выдается предписание на устранение допущенных нарушений и приостановление строительно-монтажных работ.

По истечении срока предписания субъект проверки должен предоставить информацию об исполнении требований предписания. Если нарушения не устранены, материалы направляются в СМАС для принятия процессуального решения о приостановлении работ и привлечении к административной ответственности. После направляется иск в суд в гражданском порядке о сносе объекта. Судебные разбирательства занимают несколько месяцев в зависимости от масштабов объекта и сложности дела.

Ранее акимат сделал заявление по строительству бань в горах Алматы. Подробнее читайте здесь.

Кроме того, 6 июня пресс-служба акимата Алматы предоставила обновленный список городских жилых комплексов (ЖК), не рекомендуемых для покупки.

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