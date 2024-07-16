Акимат Алматы сделал заявление о проблемном фонтане у Государственного музея

Из-за недобросовестного подрядчика затягивается реконструкция фонтана у Государственного музея в Алматы. Почему так произошло, Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

Согласно сообщению ведомства за 16 июля, акимат в лице Управления экологии и окружающей среды расторг в одностороннем порядке договор с подрядной организацией ТОО "Строительная компания "ШАХ", выполнявшей работы по реконструкции сквера у Государственного музея.



"Договор был заключен в 2022 году, а объект должны были сдать еще в 2023 году". Пресс-служба акимата Алматы

Отмечено, что подрядчику неоднократно направлялись уведомления претензионного характера в связи с отставанием от графика и некачественным выполнением работ.

В этой связи в июне 2023 года Управлением было инициировано исковое заявление в суд о признании ТОО "Строительная компания "Шах" недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки и выполнении обязательств в полном объеме, согласно условиям и требованиям договора.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После длительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд Алматы в ноябре 2023 года обязал подрядчика завершить работы в полном объеме, в том числе отремонтировать фонтан. Однако подрядчик каких-либо мер для этого не предпринял.

"В связи с бездействием компании Управлением договор с ТОО был расторгнут в одностороннем порядке". Пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время, уточнили специалисты, готовится конкурсная документация для определения новой подрядной организации для завершения работ по реконструкции фонтана в срок до конца 2024 года.

Примечательно, что данная компания уже была признана недобросовестным участником госзакупок по реконструкции сквера Алии и Маншук. По данному проекту также были судебные разбирательства и договор был расторгнут в одностороннем порядке. Завершением работ занимается уже другая подрядная организация.

Также 12 июля сообщалось о другом проблемном фонтане. Тогда Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал гостиницу "Казахстан", как заказчика работ, реконструировать фонтан, имеющий культурное значение. С продолжительной историей фонтана можно ознакомиться по этой ссылке.