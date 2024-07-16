Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акимат Алматы сделал заявление о проблемном фонтане у Государственного музея

Акимат сделал заявление о проблемном фонтане у Государственного музея, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 16:45 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Из-за недобросовестного подрядчика затягивается реконструкция фонтана у Государственного музея в Алматы. Почему так произошло, Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

Согласно сообщению ведомства за 16 июля, акимат в лице Управления экологии и окружающей среды расторг в одностороннем порядке договор с подрядной организацией ТОО "Строительная компания "ШАХ", выполнявшей работы по реконструкции сквера у Государственного музея.

"Договор был заключен в 2022 году, а объект должны были сдать еще в 2023 году".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечено, что подрядчику неоднократно направлялись уведомления претензионного характера в связи с отставанием от графика и некачественным выполнением работ.

В этой связи в июне 2023 года Управлением было инициировано исковое заявление в суд о признании ТОО "Строительная компания "Шах" недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки и выполнении обязательств в полном объеме, согласно условиям и требованиям договора.

Акимат сделал заявление о проблемном фонтане у Государственного музея, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 16:45

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После длительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд Алматы в ноябре 2023 года обязал подрядчика завершить работы в полном объеме, в том числе отремонтировать фонтан. Однако подрядчик каких-либо мер для этого не предпринял.

"В связи с бездействием компании Управлением договор с ТОО был расторгнут в одностороннем порядке".Пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время, уточнили специалисты, готовится конкурсная документация для определения новой подрядной организации для завершения работ по реконструкции фонтана в срок до конца 2024 года.

Примечательно, что данная компания уже была признана недобросовестным участником госзакупок по реконструкции сквера Алии и Маншук. По данному проекту также были судебные разбирательства и договор был расторгнут в одностороннем порядке. Завершением работ занимается уже другая подрядная организация.

Также 12 июля сообщалось о другом проблемном фонтане. Тогда Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал гостиницу "Казахстан", как заказчика работ, реконструировать фонтан, имеющий культурное значение. С продолжительной историей фонтана можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте также

Таза Казахстан в Костанайской области
Таза Қазақстан": серия экологических мероприятий прошла в Костанайской области
Обсуждения
Азамат Амрин: Предоставление налоговых льгот отечественным производителям – нормальная мировая практика
Новый вид мошенничества, закончился срок сим-карты, казахстанцы отдают миллионы
"У вашей SIM-карты закончился срок": новый вид мошенничества лишает казахстанцев миллионов тенге
Анастасия Московчук
Алматы акимат 2024 год Фонтаны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
На какие деньги можно обращать взыскания
Неприкосновенные деньги: на что нельзя обращать взыскание по долгу и почему на пенсии – можно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: