Итоги августовского ЕНТ: сколько абитуриентов набрали пороговый балл

В Казахстане подвели предварительные итоги августовского Единого национального тестирования (ЕНТ). В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК рассказали, сколько абитуриентов смогли преодолеть пороговый балл, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в тестировании приняли участие более 27 тысяч абитуриентов, из которых пороговый балл смогли набрать 53% участников. Средний результат по пяти предметам составил 55 баллов.

При этом максимальный показатель на августовском ЕНТ зафиксирован на отметке 136 баллов.

В тестировании также участвовали 98 абитуриентов с особыми образовательными потребностями, для которых создали необходимые условия.



Не обошлось и без нарушений правил поведения в аудиториях. Всего за время проведения экзаменов специалистами выявлено 66 фактов несоблюдения регламента.



"Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 30 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 36 человека. Подставные лица не выявлены", – сообщили 18 августа 2026 года в пресс-службе МНВО РК.

Проверки на этом не заканчиваются: до 31 октября 2026 года эксперты проведут детальный анализ всех видеозаписей с тестирования.

Если на кадрах обнаружат скрытое использование запрещенной гаджетов или шпаргалок, результаты нарушителей будут аннулированы без права обжалования.

В ведомстве также напомнили о специальных условиях для выпускников колледжей, планирующих продолжить обучение по своей специальности на платной основе. Такие абитуриенты могут поступить в вузы по результатам собеседования. Прием в этом случае осуществляется приемными комиссиями вузов.

7 августа Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. Из него следует, что возможность бесплатно обучаться в вузах страны получили более 75 тыс. абитуриентов.

Как некоторые абитуриенты отреагировали на то, что оказались в числе обладателей госгранта, можете увидеть по ссылке.