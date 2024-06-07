Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 июня

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По данным казахстанских синоптиков, жителей Алматы и Шымкента в выходные дни ждет сильная жара. Астанчанам же следует ожидать дожди с грозой, сообщает Zakon.kz.

Астана 8 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18, днем +27+29.

9 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18+20, днем +30+32.

10 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +27+29.

Алматы 8 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18, днем +30+32.

9 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18, днем +32+34.

10 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20, днем сильная жара -34+36.

Шымкент 8 июня: переменная облачность, без осадков. Ожидается небольшой ветер. Температура воздуха ночью +17+19, днем +34+36.

9 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20, днем +35+37.

10 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22, днем +36+38. Ранее сообщалось, что казахстанцам в выходные придется спасаться от жары в 42°C. Подробнее читайте здесь. Читайте также Олжас Бектенов проверил работы по строительству жилья для пострадавших от паводка в СКО Кто чаще всего берет микрокредиты, рассказали в АРРФР Автобусы в Астане будут ходить дольше

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