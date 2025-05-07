Палящая жара, дожди и град накроют Астану, Алматы и Шымкент 8-10 мая

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 8 по 10 мая 2025 года. По их данным, ожидаются палящая жара, дожди и град, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +28+30°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +28+30°C. 9 мая: переменная облачность, временами – дождь, гроза, днем – град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +25+27°C.

переменная облачность, временами – дождь, гроза, днем – град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +25+27°C. 10 мая: переменная облачность, временами – дождь, гроза, днем – град. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +22+24°C. Прогноз погоды по Алматы 8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +31+33°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +31+33°C. 9 мая: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +28+30°C.

переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +28+30°C. 10 мая: переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +23+25°C. Прогноз погоды по Шымкенту 8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +33+35°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +33+35°C. 9 мая: переменная облачность, дождь, гроза, ночью – сильный дождь. Днем град. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +26+28°C.

переменная облачность, дождь, гроза, ночью – сильный дождь. Днем град. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +26+28°C. 10 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +27+29°C. Материал по теме Жара до +38°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан В ряде областей Казахстана на 7 мая 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

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