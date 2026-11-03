О необычном автобусном маршруте рассказали алматинцам
Фото: Zakon.kz
Мало кто знает, но в Алматы уже более 13 лет – с 2013 года – действует ночной автобусный маршрут №3, который связывает город с аэропортом, сообщает Zakon.kz.
В ТОО "Алматыэлектротранс" 3 ноября 2026 года рассказали, что маршрут соединяет микрорайон "Орбита" с Международным аэропортом Алматы, а движение начинает в то время, когда большинство городских автобусных маршрутов уже завершили движение.
"Автобус особенно удобен для пассажиров, которым необходимо добраться в город из аэропорта в ночное время, а также для встречающих и провожающих. Он также полезен для тех жителей города, кто заканчивает свою работу далеко за полночь", – отметили в ТОО.
Важное о маршруте:
- Время начала движения: 23:00.
- Время окончания движения: 06:40.
- Протяженность маршрута: около 27,5 км в одном направлении.
- Время в пути: ориентировочно 55 минут в одну сторону.
- Интервал движения: согласно утвержденному расписанию.
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