В Актобе появилась новая спецтехника для уборки улиц

По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, приобретенную новую спецтехнику намерены использовать для уборки дорог, а также проведения ямочного ремонта на проезжей части в областном центре.

Также стало известно, что в числе приобретенного спецтранспорта имеются машины, способные очищать прибордюрную зону от пыли и грязи. Помимо этого, машины будут чистят от мусора и арыки.

Несколько дней назад в Актобе прошла акция "Таза су айдыны".