В Актобе появилась новая спецтехника для уборки улиц
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
На три млрд тенге в городе Актобе приобрели спецтехнику для уборки улиц, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, приобретенную новую спецтехнику намерены использовать для уборки дорог, а также проведения ямочного ремонта на проезжей части в областном центре.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
"Операторы машин, предназначенных для ремонта дорог, прошли обучение по управлению спецтранспортом и в скором времени приступят к работе", – сказал генеральный директор ТОО "Atk Qyzmet" Дастан Хамитов.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Также стало известно, что в числе приобретенного спецтранспорта имеются машины, способные очищать прибордюрную зону от пыли и грязи. Помимо этого, машины будут чистят от мусора и арыки.
Несколько дней назад в Актобе прошла акция "Таза су айдыны".
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