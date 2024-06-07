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В Актобе появилась новая спецтехника для уборки улиц

Спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 03:03 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
На три млрд тенге в городе Актобе приобрели спецтехнику для уборки улиц, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, приобретенную новую спецтехнику намерены использовать для уборки дорог, а также проведения ямочного ремонта на проезжей части в областном центре.

Спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 03:03

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Операторы машин, предназначенных для ремонта дорог, прошли обучение по управлению спецтранспортом и в скором времени приступят к работе", – сказал генеральный директор ТОО "Atk Qyzmet" Дастан Хамитов.
Спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 03:03

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Также стало известно, что в числе приобретенного спецтранспорта имеются машины, способные очищать прибордюрную зону от пыли и грязи. Помимо этого, машины будут чистят от мусора и арыки.

Несколько дней назад в Актобе прошла акция "Таза су айдыны".

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