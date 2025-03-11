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Общество

Около 200 рабочих и 80 единиц спецтехники задействованы для уборки улиц в Медеуском районе Алматы

Задействованы около 200 рабочих и 80 единиц спецтехники, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 13:06 Фото: акимат города Алматы
На конечной остановке в Кок-Тобе по улице Омарова прошла комплексная уборка "От фасада до фасада" в рамках экокампании "Алматы – наш общий дом". Для очистки территории были привлечены 20 рабочих и 10 единиц спецтехники.
"В настоящее время вдоль главных улиц обустраиваются парки, клумбы, пешеходные дорожки и системы каналов. Одним из направлений весенних работ по благоустройству является ремонт дорог. Сейчас начался ямочный ремонт, восстанавливаются кюветы и бордюры. Наша цель – обеспечить жителей района чистой, красивой и комфортной средой. Приглашаем горожан принять активное участие в этой акции!", – призвал руководитель отдела благоустройства аппарата акима Медеуского района Абылай Макей.

Фото: акимат города Алматы

Стоит отметить, что в Медеуском районе 480 улиц с общей протяженностью 3000 километров. Для уборки улиц района задействованы около 200 рабочих и 80 единиц спецтехники.

Фото: акимат города Алматы

Среди алматинцев, неравнодушных к чистоте города, есть и волонтеры. К примеру, Сергей Статьев уже несколько лет вместе с волонтерскими отрядами участвует в уборке города в весенние и летние месяцы.

"Я всегда за чистоту. Когда в городе чисто, глаза радуются и настроение поднимается. Вот почему я часто хожу на субботники с друзьями. Сегодня порадовала работа коммунальщиков, они помогают город сделать еще красивее и прививают людям дисциплину", – считает он.

Фото: акимат города Алматы

Напомним, с 1 марта по 1 апреля в Алматы проводится масштабная экологическая кампания "Алматы – наш общий дом", которая проходит в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Кампания разделена на четыре этапа:

  1. "Чистые улицы" (1-9 марта) – уборка остановок, дорожных знаков, установка урн, благоустройство магистралей;
  2. "Чистые парки, скверы и горы" (10-16 марта) – субботники в природных зонах и активности по сбору мусора;
  3. "Чистые дворы" (17-23 марта) – уборка и покраска дворовых территорий, детских и спортивных площадок, элементов благоустройства, озеленение, конкурсы на "Лучший двор/дворник/палисадник";
  4. "Наш город – наша гордость" (24 марта – 1 апреля) – благоустройство памятников и массовая посадка деревьев.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
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