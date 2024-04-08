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В Казахстане планируют расширить перечень приоритетных видов спорта

В Казахстане планируют расширить перечень приоритетных видов спорта, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 11:30 Фото: pixabay
Комитет по делам физической культуры и спорта подготовил изменения в Перечень приоритетных видов спорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается:

  • в группу В добавить баскетбол 3 х 3;
  • в группу С – пулевую стрельбу и брейкинг.

Как поясняется, учитывая, что 2024 год является годом проведения Олимпийских игр и баскетбол 3 х 3 входит в олимпийскую программу, необходимо включение данного вида в перечень приоритетных видов спорта.

Вместе с тем из группы С исключается стрельба по движущийся мишени в связи с включением в нее пулевой стрельбы.

При этом брейкинг включается на основании письма Ассоциации федераций спортивного танца Республики Казахстан от 26 ноября 2023 года и согласно протоколу республиканской комиссии по ранжированию по видам спорта в РК.

Кроме того, указывается, что данный вид спорта входит в олимпийскую программу, поэтому необходимо его включить в перечень приоритетных видов спорта.

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