Комариный бизнес: в Атырау на фоне нашествия насекомых вырос спрос на репелленты

Жители Атырау продолжают страдать от нашествия комаров, а вместе с ростом спроса на средства защиты от насекомых активизировалась и стихийная торговля репеллентами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Летом 2026 года комары в Атырау стали настоящей проблемой. По словам горожан, насекомые отличаются небольшими размерами и высокой активностью, а привычные средства защиты все чаще оказываются малоэффективными.

В ответ на массовую атаку комаров жители вынуждены искать новые способы защиты: закрывают лицо тканью, используют сетки на голову, надевают плотную одежду даже в жаркую погоду и активно скупают репелленты. На фоне повышенного спроса на набережной и других оживленных местах города появилась стихийная торговля средствами от комаров. Флаконы и тюбики предлагают по 1500 тенге.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В то же время в аптеках стоимость репеллентов достигает 3500 тенге, а в магазинах у дома – 4000 тенге. А в некоторых супермаркетах средства защиты и вовсе отсутствуют. Как оказалось, новые партии товара не успевают завозить, поскольку предыдущие быстро раскупаются.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В маркетплейсах, конечно, можно найти более доступные варианты средств от комаров, однако доставка занимает время. В условиях, когда защита нужна здесь и сейчас, многие предпочитают покупать препараты на месте, даже по завышенной цене.

"Да, спреи и кремы от комаров разбирают быстро. Цена в этом году немного поднялась. Если в 2025 году они стоили около 2000-2500 тенге, то сейчас чуть больше 3000 тенге. Иногда бывают скидки", – рассказала продавец одного из супермаркетов Алма Серикбай.

Жительница Атырау Наталья Воронцова отмечает, что комары в этом году настолько мелкие, что проникают в квартиры даже через москитные сетки.

"Они буквально бьются в окна, и я не понимаю, как им удается проникать в квартиру. Бывает, всю ночь гоняемся за комаром, который звенит над ухом. Вечером на улицу вообще невозможно выйти", – говорит женщина.

Некоторые жители вовсе жалуются на сильный зуд, покраснение и отеки после укусов.

"Особенно жалко детей, после укусов место опухает и долго заживает. Покупаешь средства, пользуешься ими, а комары все равно кусают. Детей почти перестала выводить на улицу", – поделилась другая жительница города Нургуль Бисенова.

По словам врача-аллерголога городской поликлиники №5 Сарбиназ Куанышкалиевой, подобная реакция связана с повышенной чувствительностью организма к слюне насекомых.

"Укусы комаров у некоторых людей могут вызывать выраженную местную аллергическую реакцию. В таких случаях рекомендуется использовать антигистаминные препараты и местные противовоспалительные средства. При ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу. Также важно не расчесывать место укуса, чтобы избежать инфицирования", – пояснила специалист.

#рек #комар #люди #атырау06🇰🇿 ♬ Drake style/HIPHOP beat(1491552) - Burning Man @atyrau_mood Соңғы күндері атыраулықтар қалада маса санының күрт артқанына алаңдаушылық білдіруде. Әлеуметтік желілерде тұрғындар кешкі уақытта серуендеу, балаларды далаға шығару және ашық ауада демалу қиынға соғып жатқанын жазуда. Тұрғындардың айтуынша, әсіресе өзен маңы мен ықшамаудандарда жағдай күрделі. Кейбірі масаның көптігінен кешкі уақытта терезе ашудың өзі мүмкін болмай қалғанын айтады. Қала тұрғындары жауапты мекемелерден дезинсекциялық жұмыстардың барысы туралы түсініктеме беріп, масамен күрес шараларын күшейтуді сұрайды. Атыраулықтардың сөзінше, бұл мәселе жыл сайын кездескенімен, биыл маса саны айтарлықтай көбейген. #рекомендации

Специалисты связывают увеличение численности комаров с погодными условиями 2026 года.

По словам заместителя директора по научной работе государственного природного резервата "Акжайык" Назерке Махметовой, частые осадки весной и в начале лета привели к образованию большого количества временных водоемов, что создало благоприятные условия для размножения насекомых.

"Частые дожди и повышение влажности воздуха способствовали образованию дополнительных водоемов и влажных участков. Это создало благоприятную среду для размножения комаров. Кроме того, на ситуацию влияет близость региона к рекам и озерам. Период массового размножения комаров обычно приходится на май-июнь", – отметила она.

По данным городского акимата, в настоящее время продолжаются дезинсекционные работы, особенно вблизи водоемов и рек. Для обработки территорий задействованы специализированная техника и рабочие бригады. Работы проводятся ежедневно с 21:00 до 06:00.

Zakon.kz писал, что с нашествием комаров жители Атырау столкнулись еще в мае 2026 года, однако к концу июня ситуация так и не изменилась. Тогда в акимате ответили, что в 2024 году на борьбу с комарами из местного бюджета было выделено 100 миллионов тенге, в 2025 году сумма выросла до 244 миллионов. А в этом году на борьбу с летающими кровососущими насекомыми предусмотрено 200 миллионов тенге.