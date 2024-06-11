В Атыраускую область, пострадавшую от паводков, дошла гуманитарная помощь из Китая

В Оперативном штабе по ЧС Атырауской области сообщили, что 10 июня в Атырау прибыла гуманитарная помощь из крупного порта Ляньюньган на восточном побережье Китая, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали представители китайской стороны, из города Ляньюньган были доставлены палатки, постельное белье, перчатки, резиновые сапоги, лопаты и влагопоглощающие инструменты.

"Китай и Казахстан – цивилизованные государства с долгой дружественной историей. Хотя Ляньюньган и Атырау далеки друг от друга, это не мешает общению народов. По некоторым причинам наша гуманитарная помощь немного запоздала. Но это не остановило нас, чтобы проявить заботу о вашей стране", – рассказал директор представительства порта Ляньюньган в Центральной Азии Чжао Вэй.





Гуманитарная помощь от имени порта Ляньюньган была передана в Фонд социального развития города Атырау.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что пик поднятия уровня воды пройден, но Жайык еще выходит из берегов.