В Атыраускую область, пострадавшую от паводков, дошла гуманитарная помощь из Китая
Как рассказали представители китайской стороны, из города Ляньюньган были доставлены палатки, постельное белье, перчатки, резиновые сапоги, лопаты и влагопоглощающие инструменты.
"Китай и Казахстан – цивилизованные государства с долгой дружественной историей. Хотя Ляньюньган и Атырау далеки друг от друга, это не мешает общению народов. По некоторым причинам наша гуманитарная помощь немного запоздала. Но это не остановило нас, чтобы проявить заботу о вашей стране", – рассказал директор представительства порта Ляньюньган в Центральной Азии Чжао Вэй.
Гуманитарная помощь от имени порта Ляньюньган была передана в Фонд социального развития города Атырау.
Ранее, 4 июня, сообщалось, что пик поднятия уровня воды пройден, но Жайык еще выходит из берегов.