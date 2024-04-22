Мусин показал, как американские дроны будут доставлять помощь пострадавшим от паводков
Фото: pexels
Три дрона прибыли в Атырау из Америки для доставки гуманитарной помощи в паводковой ситуации, сообщает Zakon.kz.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 22 апреля показал американский дрон в действии.
"Узнав ситуацию, мы рассматривали все точки касания, через которые могли бы помочь. И одно из таких решений было доставить из Америки в Казахстан три дрона ARC Drones. Также Astana Hub собрал более 30 инновационных IT-решений по управлению паводками и передал их в МЧС для рассмотрения", – написал министр в Instagram.
По его словам, эти дроны будут помогать при доставке гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных материальных средств – в самые отдаленные и труднодоступные места.
Дроны могут доставлять помощь весом до 30-40 кг в радиусе 10 км. Полетов в день они могут выполнить до 100.
"Используя эти дроны, мы хотим минимизировать риски для спасателей и добровольцев", – отметил Мусин.
11 апреля стало известно, что Министерство цифрового развития отправило более 30 терминалов Starlink в пострадавшие от паводков регионы.
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