Мусин показал, как американские дроны будут доставлять помощь пострадавшим от паводков

Три дрона прибыли в Атырау из Америки для доставки гуманитарной помощи в паводковой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 22 апреля показал американский дрон в действии.

"Узнав ситуацию, мы рассматривали все точки касания, через которые могли бы помочь. И одно из таких решений было доставить из Америки в Казахстан три дрона ARC Drones. Также Astana Hub собрал более 30 инновационных IT-решений по управлению паводками и передал их в МЧС для рассмотрения", – написал министр в Instagram.

По его словам, эти дроны будут помогать при доставке гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных материальных средств – в самые отдаленные и труднодоступные места.

Дроны могут доставлять помощь весом до 30-40 кг в радиусе 10 км. Полетов в день они могут выполнить до 100.

"Используя эти дроны, мы хотим минимизировать риски для спасателей и добровольцев", – отметил Мусин.

11 апреля стало известно, что Министерство цифрового развития отправило более 30 терминалов Starlink в пострадавшие от паводков регионы.