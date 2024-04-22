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Мусин показал, как американские дроны будут доставлять помощь пострадавшим от паводков

Дроны, Америка, Мусин, помощь, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:21 Фото: pexels
Три дрона прибыли в Атырау из Америки для доставки гуманитарной помощи в паводковой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 22 апреля показал американский дрон в действии.

"Узнав ситуацию, мы рассматривали все точки касания, через которые могли бы помочь. И одно из таких решений было доставить из Америки в Казахстан три дрона ARC Drones. Также Astana Hub собрал более 30 инновационных IT-решений по управлению паводками и передал их в МЧС для рассмотрения", – написал министр в Instagram.

По его словам, эти дроны будут помогать при доставке гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных материальных средств – в самые отдаленные и труднодоступные места.

Дроны могут доставлять помощь весом до 30-40 кг в радиусе 10 км. Полетов в день они могут выполнить до 100. 

"Используя эти дроны, мы хотим минимизировать риски для спасателей и добровольцев", – отметил Мусин.

11 апреля стало известно, что Министерство цифрового развития отправило более 30 терминалов Starlink в пострадавшие от паводков регионы. 

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