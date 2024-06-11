Чиновники выехали в регионы Казахстана для борьбы с саранчой

В связи с резким распространением саранчи в регионах РК руководство МСХ выехало для координации мер на местах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе премьер-министра, для оперативного управления организационными мероприятиями в область Жетісу выехал вице-премьер Серик Жумангарин, в Туркестанскую область – министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в Костанайскую и Актюбинскую области – вице-министры сельского хозяйства. Кроме того, от МСХ в Туркестанскую область уже прикомандированы 46 сотрудников, которые исследуют территорию в поисках мест для обработки. При их обнаружении проводится повторная обработка двойной дозой химикатов.

10 июня по ситуации с саранчой прошло заседание центрального оперштаба в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Как было отмечено, в регионах начали непрерывно мониторить обстановку и туда, где необходимо, готовы срочно передислоцировать технику и дополнительный объем пестицидов для обработки.

Ранее сообщалось, что в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана проинформировали о мерах, предпринятых в связи с нашествием саранчи. По данным ведомства за 10 июня 2024 года, из запланированных 2,5 млн га площадей обработки против саранчовых вредителей обработано более 800 тыс. га.

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что Казахстан никогда не сталкивался с такими огромными площадями распространения саранчи. Подробнее читайте тут.

