Вице-премьер: Мы никогда не сталкивались с таким количеством саранчи

9 июня 2024 года в Кабмине отчитались о проводимой работе по обработке земельных участков от саранчи в Туркестанской, Актюбинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

На заседании центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи 8 июня вице-премьер Серик Жумангарин заслушал доклады о ситуации в регионах.

В Туркестанской области, помимо обработанных 260 тыс. гектаров, выявили еще участки распространения более чем на 50 тыс. га. Дополнительную обработку проводят в городе Арысь, Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах Туркестанской области, сообщили в пресс-службе правительства РК.

"По информации акимата Туркестанской области, обработка ведется с помощью 70 единиц наземной техники, плюс дополнительно прибыли 4 самолета. В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено", – говорится в сообщении Кабмина.

В Айтекебийском районе Актюбинской области началось отрождение саранчи. Техника для обработки наготове. В целом в регионе химобработка уже проведена на 281 тыс. га земель в 12 районах с использованием 76 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлекли около 600 человек. Это сотрудники фитосанитарной инспекции, акимата и временные работники. Для усиления работы в период активного отрождения саранчи акимату необходимо еще 14 единиц техники.

В Костанайской области химическая обработка проведена на площади 29,4 тыс. га в пяти районах области. Для мониторинга и выявления мест отрождения привлекли 129 обследователей и 326 временных работников. Наготове 72 единицы техники. Работа по борьбе с саранчой проводится совместно с фермерами.

"Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения. Поручаю Комитету госинспекции МСХ немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна. В горячую пору переходим на заседания штаба два раза в неделю", — подвел итоги Серик Жумангарин.

В конце мая в Министерстве сельского хозяйства озвучили неутешительный прогноз: в 2024 году ожидается распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,5 млн га, что на 1 млн га больше, чем в 2023 году.