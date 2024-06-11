Хорошую новость для сельчан, связанную с водоснабжением, озвучили в правительстве

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз на заседании правительства 11 июня 2024 года рассказал, жители каких регионов будут обеспечены качественным водоснабжением, сообщает Zakon.kz.

Болат Бекнияз отметил, что на сегодня в республиканской собственности имеются 39 групповых водопроводов, обслуживаемых РГП "Нуринский групповой водопровод" и РГП "Казводхоз", с протяженностью 15,1 тыс. км, обеспечивающих водоснабжением 660 населенных пунктов с общим населением более 1,4 млн человек.

"В целях обеспечения качественного водоснабжения сельского населения в населенных пунктах нами проводится строительство и реконструкция водопроводов. Так, реализуется 29 проектов в девяти областях: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. В результате реализации этих проектов планируется реконструировать и построить 2 тыс. км водопроводов, что обеспечит водоснабжением 437 населенных пунктов. При этом в 44 населенных пунктах будет осуществлено подключение к централизованному водоснабжению с общей численностью населения 92 тыс. человек", – сообщил он.

В разработке находятся еще пять проектов, которые будут реализованы после получения государственной экспертизы. Речь идет о реконструкции Нуринского группового водопровода, строительстве площадок водопроводных сооружений и разводящих сетей от Каскеленского группового водовода в Алматинской области, строительстве головных сооружений Сарыагашского группового трубопровода в Туркестанской области. Отмечается, что в результате будет обеспечено и улучшено водоснабжение 200 населенных пунктов.



Завершается, по его словам, и слияние РГП "Нуринский групповой водопровод" и РГП "Казводхоз". Документы направлены в Комитет государственного имущества и приватизации Минфина РК.

Ранее сообщалось, что к 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой.