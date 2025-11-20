Минздрав прогнозирует рост вирусных инфекций до середины декабря

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 20 ноября 2025 года в кулуарах Сената рассказала об особенностях текущего эпидсезона, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, гонконгский грипп циркулирует на территории Казахстана с 2001 года.

"Это один из многих вирусов, которые сегодня являются причиной ОРВИ и гриппа непосредственно. Конечно, чем старше или младше человек, любой вид вирусной инфекции протекает достаточно тяжело. Поэтому теплые погодные дни еще сохраняются на этой и на следующей неделе. Мы прогнозируем, что до середины декабря у нас пока что рост вирусных инфекций будет фиксироваться. Поэтому необходимо избегать мест большого скопления людей, мыть руки, проветривать помещения, желательно носить маски. Обязательного ношения масок для населения мы сегодня не требуем. Но для медицинских работников это требование обязательно", – сказала Альназарова.

Она подтвердила, что с приходом холодов заболеваемость снизится.

"Но для того, чтобы прервать циркуляцию гриппа, нам необходимо как минимум две-три недели холодов. Тогда и циркуляция вируса уменьшается, и нахождение населения (на улице и в общественных местах. – Прим. ред.). Если будут холода, конечно, ситуация стабилизируется. Но пока прогнозно мы видим, что до середины декабря это может продлиться. В этом году сезон гриппа начался на 3-4 недели раньше, чем в прошлом году. Вы видите, что очень тепло. В целом вопросы потепления везде имеют место. Поэтому это приносит свои дополнительные неприятности в виде более ранней вспышки гриппа и ОРВИ", – добавила Альназарова.

Вчера мы писали, что более 580 казахстанцев заболели "гонконгским гриппом".