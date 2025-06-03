Время праздничного намаза на Курбан айт определило ДУМК
Фото: Zakon.kz
Накануне, 2 июня 2025 года, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны, сообщает Zakon.kz.
В ДУМК напомнили, что первым днем праздника Курбан айт объявлен 6 июня.
"Предлагаем вашему вниманию разработанный для всех регионов страны график намаза на Курбан айт, который проводится в этот день", – добавили в Духовном управлении мусульман Казахстана.
Фото: Zakon.kz
28 мая 2025 года, в преддверии Курбан айта, глава ДУМК Наурызбай кажы Таганулы обратился к предпринимателям страны с важным призывом. О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в июне на Курбан айт, можете узнать здесь.
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