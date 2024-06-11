Три масштабных проекта будет реализовано в этом году в городе Кульсары

Фото: akorda.kz

В рамках масштабных проектов в этом году в городе Кульсары будут благоустроены дворы микрорайонов, сообщает Zakon.kz.

Также запланирован ремонт внутрисельских дорог, строительство автостоянок, детских, спортивных, баскетбольных и футбольных площадок, рассказали в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области. "Проектом предусмотрено создание мест отдыха для жителей. Кроме того, в 11 микрорайонах города идет строительство универсальных детских площадок, на 38 улицах – пешеходных и велодорожек. Работы на данный момент идут согласно графику". Аким Кульсары Кадиржан Адинов Благоустройство в рамках проектов планируется завершить к осени текущего года. Стоит отметить, что договор на получение компенсации для восстановления жилья заключили более 2 тыс. жителей Кульсары.

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