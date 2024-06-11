Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три масштабных проекта будет реализовано в этом году в городе Кульсары

Три масштабных проекта будет реализовано в этом году в городе Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 16:02 Фото: akorda.kz
В рамках масштабных проектов в этом году в городе Кульсары будут благоустроены дворы микрорайонов, сообщает Zakon.kz.

Также запланирован ремонт внутрисельских дорог, строительство автостоянок, детских, спортивных,  баскетбольных и футбольных площадок, рассказали в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

"Проектом предусмотрено создание мест отдыха для жителей. Кроме того, в 11 микрорайонах города идет строительство универсальных детских площадок, на 38 улицах – пешеходных и велодорожек. Работы на данный момент идут согласно графику". Аким Кульсары Кадиржан Адинов

Благоустройство в рамках проектов планируется завершить к осени текущего года.

Стоит отметить, что договор на получение компенсации для восстановления жилья заключили более 2 тыс. жителей Кульсары.

Читайте также

Альназарова, Казахстан, Минздрав
Как будут повышать доступность паллиативной помощи в Казахстане, рассказала Альназарова
Когда спадет жара в Алматы и Шымкенте
Когда спадет жара в Алматы и Шымкенте
Школьный врач, медработник, медик в школе, школьная медсестра, медицинская помощь в школе, медицинский кабинет в школе, медкабинет
Почему казахстанцы стали длительно болеть
Константин Вноровский
МЧС РК Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год Паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: