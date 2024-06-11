Как будут повышать доступность паллиативной помощи в Казахстане, рассказала Альназарова

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 11 июня 2024 года ответила на предложение депутатов повысить доступность паллиативной помощи для тяжелобольных пациентов, сообщает Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что депутаты Мажилиса предложили повысить тарифы на паллиативную помощь. Они поинтересовались, насколько это возможно на фоне планов по снижению бюджета на онкологическую помощь на 20%.

"Вопросы увеличения тарифов на паллиативную помощь сегодня – одно из приоритетных направлений. Мы и по паллиативной помощи, и по реабилитационной помощи онкологическим пациентам планируем до конца года тарифы пересмотреть. Также проводим анализ касательно адекватности перечня обезболивающих препаратов, анальгетиков, которые сегодня выписываются онкологическим пациентам. Тоже есть необходимость совершенствования этого перечня. Этот вопрос, я думаю, мы в течение этого года должны будем урегулировать", – сказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

10 июня депутат Мажилиса Тансауле Сериков предложил повысить тарифы на паллиативную помощь. При этом он отметил, что особенно это касается детей, которых выписывают с назначением "Ибуфена".

20 сентября 2023 года депутата Мажилиса Парламента Нургуль Тау заявила, что в Казахстане не оказывается адекватная паллиативная помощь.