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Законодательство РК

На какой стадии проект по строительству короткого пути на Иссык-Куль

Отдых, дорога, озеро , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 19:50 Фото: pixabay
Министр транспорта Марат Карабаев 11 июня на брифинге рассказал, почему проект по строительству короткого пути на Иссык-Куль все еще находится на стадии рассмотрения, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, строительство короткой дороги не начинается, потому что сейчас изучается вопрос о целесообразности этого проекта. 

"В том числе с точки зрения прихода и оттока туристов. То есть, сколько с нашей стороны, а сколько из Кыргызстана. От этого отталкиваемся", – отметил министр транспорта РК. 

Вместе с тем председатель правления компании "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев рассказал, что проект давно обсуждается с коллегами из Кыргызстана.

"Азиатский банк заинтересован в финансировании данного проекта. На сегодняшний день они привлекли консультантов и рассматривают экономическую эффективность этой дороги. По одному варианту, по Казахстану надо строить около 80 километров дорог, по Кыргызстану – полтора километра", – пояснил Дархан Иманашев. 

Ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил на жалобы казахстанцев о том, что не хватает билетов на популярные туристические направления.

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