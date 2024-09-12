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Что известно о самом длинном в Казахстане автотоннеле

Что известно о самом длинном в Казахстане автотоннеле, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 15:59 Фото: Telegram/kolikpress
Сегодня, 12 сентября 2024 года, официально открыт и введен в эксплуатацию тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области – самый длинный в стране автотоннель, сообщает Zakon.kz.

Объект официально открыл вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев.

"Открытие этого тоннеля – важное событие для транспортной инфраструктуры Казахстана. Он не только улучшит круглогодичную транспортную доступность региона, но и существенно повысит безопасность движения на данном сложном участке. Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак Баба. Кроме того, теперь после открытия проезда основной транспортный поток будет перенаправлен в объезд населенного пункта Шакпак Баба. Это повысит безопасность в поселке", – отметил он.

Что известно о самом длинном в Казахстане автомобильном тоннеле

Это первый и пока единственный тоннель в стране протяженностью 840 м. Тоннель является частью международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай".

Внутри объекта предусмотрены:

  • пожарные щиты;
  • таксофоны для связи с экстренными службами;
  • путевые ящики;
  • камеры видеонаблюдения;
  • пожарные сигнализации;
  • люминесцентное освещение;
  • аварийные выходы;
  • световозвращающие элементы;
  • система пожаротушения через сухотруб;
  • пожарные резервуары;
  • песчаные бассейны, защищающие конструкцию туннеля от камнепадов и повреждений;
  • информационные табло и другое.

Ранее мы писали, что самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию.

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