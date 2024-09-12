Что известно о самом длинном в Казахстане автотоннеле
Фото: Telegram/kolikpress
Сегодня, 12 сентября 2024 года, официально открыт и введен в эксплуатацию тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области – самый длинный в стране автотоннель, сообщает Zakon.kz.
Объект официально открыл вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев.
"Открытие этого тоннеля – важное событие для транспортной инфраструктуры Казахстана. Он не только улучшит круглогодичную транспортную доступность региона, но и существенно повысит безопасность движения на данном сложном участке. Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак Баба. Кроме того, теперь после открытия проезда основной транспортный поток будет перенаправлен в объезд населенного пункта Шакпак Баба. Это повысит безопасность в поселке", – отметил он.
Что известно о самом длинном в Казахстане автомобильном тоннеле
Это первый и пока единственный тоннель в стране протяженностью 840 м. Тоннель является частью международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай".
Внутри объекта предусмотрены:
- пожарные щиты;
- таксофоны для связи с экстренными службами;
- путевые ящики;
- камеры видеонаблюдения;
- пожарные сигнализации;
- люминесцентное освещение;
- аварийные выходы;
- световозвращающие элементы;
- система пожаротушения через сухотруб;
- пожарные резервуары;
- песчаные бассейны, защищающие конструкцию туннеля от камнепадов и повреждений;
- информационные табло и другое.
Ранее мы писали, что самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию.
Читайте также
Казахстанцы просят изменить призывной возраст
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript