Что известно о самом длинном в Казахстане автотоннеле

Сегодня, 12 сентября 2024 года, официально открыт и введен в эксплуатацию тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области – самый длинный в стране автотоннель, сообщает Zakon.kz.

Объект официально открыл вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев.

"Открытие этого тоннеля – важное событие для транспортной инфраструктуры Казахстана. Он не только улучшит круглогодичную транспортную доступность региона, но и существенно повысит безопасность движения на данном сложном участке. Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак Баба. Кроме того, теперь после открытия проезда основной транспортный поток будет перенаправлен в объезд населенного пункта Шакпак Баба. Это повысит безопасность в поселке", – отметил он.

Что известно о самом длинном в Казахстане автомобильном тоннеле

Это первый и пока единственный тоннель в стране протяженностью 840 м. Тоннель является частью международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай".

Внутри объекта предусмотрены:

пожарные щиты;

таксофоны для связи с экстренными службами;

путевые ящики;

камеры видеонаблюдения;

пожарные сигнализации;

люминесцентное освещение;

аварийные выходы;

световозвращающие элементы;

система пожаротушения через сухотруб;

пожарные резервуары;

песчаные бассейны, защищающие конструкцию туннеля от камнепадов и повреждений;

информационные табло и другое.

Ранее мы писали, что самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию.