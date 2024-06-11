Минтранспорта о соглашении с Китаем: Это поможет Казахстану стать транзитным хабом

Министр транспорта Марат Карабаев 11 июня на брифинге прокомментировал опасения автоперевозчиков на фоне ратифицированного соглашения с Китаем. По его мнению, у Казахстана сейчас есть все возможности стать транзитным хабом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у министра, как повлияет на казахстанских перевозчиков ратифицированное Мажилисом соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках.

"То, что мы с КНР такое соглашение подписали, считаю абсолютной победой для Казахстана. Постараюсь объяснить, почему. Такое право есть только у казахстанских перевозчиков. Китай никогда на свой рынок не одну страну не пропускал. Казахстан – первая страна, которая имеет право заехать вглубь Китая. До портов, будь то Циндао или Шанхай. Доезжаем, грузы быстрее забираем. Что касается вопроса о том, будет ли больше китайских машин – это недопустимо", – ответил министр.

По его словам, это связано с тем, что заезд китайских и казахстанских машин на территорию наших стран регулируется иностранными бланками разрешения.

"В прошлом году был обмен 150 тыс. бланков – их казахстанские перевозчики использовали. 150 тыс. раз заезжали на территорию КНР. Китайские машины только 1600 раз. Разницу видите? А в этом году у нас 200 тыс. машин", – добавил Марат Карабаев.

29 мая Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках.



Также ранее стало известно, что автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать с 10 июня 2024 года.

